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«Нефтехимик» проиграл «Трактору» в матче КХЛ

19:25, 09.01.2024
«Нефтехимик» проиграл «Трактору» в матче КХЛ
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» прервал цепь побед и проиграл «Трактору» в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

1 января «Нефтехимик» обыграл «Витязь», одержав пятую победу. До этого нижнекамский клуб обыграл магнитогорский «Металлург».

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан
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