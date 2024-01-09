«Нефтехимик» проиграл «Трактору» в матче КХЛ
Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» прервал цепь побед и проиграл «Трактору» в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 5:3.
1 января «Нефтехимик» обыграл «Витязь», одержав пятую победу. До этого нижнекамский клуб обыграл магнитогорский «Металлург».
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