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«Нефтехимик» одержал победу над «Металлургом» в матче чемпионата КХЛ

19:55, 05.01.2024
«Нефтехимик» одержал победу над «Металлургом» в матче чемпионата КХЛ
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» одержали четвертую победу подряд, обыграв в домашнем матче чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург».

Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 2:1.

Первый период игры прошел без голов. Победу нижнекамцам принес в овертайме Илья Пастухов, забив шайбу с передачи Дмитрия Жукенова.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с подмосковным «Витязем». Вчера нижнемамцы вырвали в последние секунды победу у «Лады». Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу нижнекамской команды.

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Илина Хакимова
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СпортХоккей Татарстан
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