«Нефтехимик» обыграл «Витязя»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» одержал победу над «Витязем» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра завершилась счетом 2:4 в пользу нижнекамцев.

В нижнекамской команде отличились Дмитрий Соколов и Владимир Брюквин. У «Витязя» шайбы забросили Иван Ежов и Виталий Попов.

«Нефтехимик» стал победителем пятый раз подряд. ХК набрал 49 очков и занял девятое место на Востоке. «Витязь» находится на девятой строчке в Западной конференции с 36 баллами.

В следующем матче нижнекамский ХК сыграет с челябинским «Трактором». 5 января «Нефтехимик» одержал четвертую победу подряд, обыграв в домашнем матче чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург».

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Галия Гарифуллина