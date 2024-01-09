В новогодние каникулы средняя загрузка гостиниц Татарстана составляла более 75%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 31 декабря 2023-го по 8 января 2024 года средняя загрузка гостиниц Татарстана составляла более 75%. В пиковые даты она достигала 100%, рассказал на брифинге по итогам проведения новогодних каникул в республике председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

По его словам, высокая загрузка также фиксировалась в загородных объектах размещения:

— Флагман загородных объектов — это отель Kol Gali. Ну и глэмпинги — 14 из них рабтали в новогодние каникулы и показали загрузку, близкую к 100%. Также высокая активность была на горнолыжных курортах: Свияжские холмы, санаторий «Ян», Федотово и Кукморская медная гора. Однако морозы скорректировали интенсивность посещения таких комплексов, поэтому людей было много, но не так, как хотелось бы, — сказал он.

Напомним, Казань заняла третье место в рейтинге городов по бронированиям жилья на новогодние каникулы. Отели и другие объекты проживания в столице Татарстана на время январских праздников и каникул забронировали 5% всех путешественников. При этом средняя цена бронирования в каникулы составила 8 700 рублей в сутки.



Ранее о почти стопроцентной загрузке на Новый год и период праздничных каникул «Реальному времени» рассказывали и татарстанские глэмпиньеры.

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Максим Кокунин