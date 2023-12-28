Исследование: Казань попала в топ-3 городов по бронированиям жилья на новогодние каникулы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казань заняла третье место в рейтинге в городов по бронированиям жилья на новогодние каникулы. Отели и другие объекты проживания в столице Татарстана на время январских праздников каникул забронировали 5% всех путешественников. По данным МТС Travel, в Казани средняя цена бронирования на каникулы составила 8 700 рублей в сутки. Как правило, путешественники бронируют жилье на три дня.

Первую строчку заняла Москва — там сделано каждое пятое от всех бронирований с 30 декабря по 8 января, за год спрос на размещение в столице вырос на четверть. На втором месте по популярности у туристов находится Санкт-Петербург — на него приходится каждое десятое бронирование по России.



Для исследования были проанализированы бронирования в периоды с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, а также с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. По данным МТС Travel, спрос на российские гостиницы, апартаменты и другие места размещения туристов в период новогодних каникул вырос на 12% год к году. Среди востребованных направлений также оказались Нижний Новгород, Тула и Ярославль.

Средний по стране чек на размещение в новогодние каникулы составил 6 300 рублей в сутки, что на 15% выше прошлогодней суммы. Основная масса заказов была сделана в начале ноября — почти за два месяца до праздников. Примерно две трети от всех бронирований по стране приходится на отели, при этом активно растет спрос на апартаменты, а также необычные объекты размещения, такие как глэмпинги и кемпинги. Последние пользуются особой популярностью у гостей, желающих провести время вдали от суеты шумных мегаполисов.

10% бронирований на новогодние каникулы приходится на сегмент загородных отелей. За год их популярность выросла на четверть. Средний чек в объектах размещения этой категории по России составляет 8 000 рублей в сутки, за год он вырос на 12%.

Еще один из популярных видов развлечений на каникулах — поездка на горнолыжные курорты. Спрос на размещение вблизи горных склонов вырос за год на 20%. Такой отдых нельзя назвать бюджетным — средний чек на размещение в отелях у ГЛК в новогодние даты в два раза превышает общий по стране и составляет 13 000 рублей в сутки. Он вырос на 19% год к году.