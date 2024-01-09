За первую неделю 2024 года в Татарстане произошел 71 пожар — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru / видео ТНВ

В Татарстане, как и в большинстве российских регионов, уже больше недели сохраняется аномально холодная погода. С 4 по 9 января в республике объявлено штормовое предупреждение. Из-за морозов резко выросло и количество пожаров, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Так, в первую неделю 2024 года в Татарстане произошел 71 пожар. Пожарным удалось спасти четверых, пострадали еще столько же. Погиб один человек.

— Как показывает статистика, за время праздничных дней, как правило, количество пожаров увеличивается. К тому же мы видим, что отрицательные температуры тоже негативно влияют на количество пожаров, поскольку люди, пытаясь обогреть помещение, нарушают правила пожарной безопасности, — объяснил начальник отдела по работе со СМИ МЧС РТ Андрей Родыгин.

Как сообщают метеорологи, таких аномальных морозов в Татарстане не было с 1997-го года. Такая холодная погода связана с тем, что в республику поступают воздушные массы с севера, с акватории Арктических морей.

Уже восемь дней температура в республике в среднем на 10 градусов ниже климатической нормы.

Из-за аномальных холодов в Татарстане и ее столице массово отменяются или переносятся и уличные праздничные мероприятия. Так, в Казани отменили первый семейный фестиваль зимних забав, который должен был пройти 6 января в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

Сильные морозы сохранятся в республике до конца этой недели. Однако ближе к выходным на смену им придут метели. Сегодня в ночь со вторника на среду в Татарстане сохранится небольшой снег, а температура понизится до -21..-26 градусов, местами до -30. В дневные часы ожидается до -18..-23 градусов.

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Илина Хакимова