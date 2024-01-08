До конца недели в Татарстане сохранятся морозы, а на смену им придут метели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

До конца недели в Татарстане сохранятся сильные морозы, а ближе к выходным на смену им придут метели. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Так, во вторник, 9 января, ночью похолодает до -21..-26 градусов, на востоке ожидается до -30. Дневные температуры составят от -14 до -19 градусов, под влиянием атмосферного фронта пройдет небольшой снег.

В среду ночью сохранится небольшой снег, а температура понизится до -21..-26 градусов, местами до -30. В дневные часы ожидается до -18..-23 градусов.

11 января во второй половине дня и вечером в связи с приближением атмосферного фронта западного циклона, местами, преимущественно на западе республики, пройдет метель. Кроме того, ожидается сильный ветер порывами 15—20 м/с. Ночью ожидается до -24..-29 градусов, при прояснениях — до -34 градусов. Днем прогнозируется от -14 до -19 градусов, на востоке — до -22.

В пятницу Татарстан будет находиться под влиянием активного циклона и его атмосферных фронтов — прогнозируются снег, метель, сильный ветер 15—20 м/с, на дорогах снежные заносы. Ночью ожидается от -16 до -21 градусов, днем — до — 10..-15. В субботу температура воздуха опустится до -22..-27 градусов, при прояснениях до -30. Днем — от -18 до -23 градусов.

Напомним, вчера жителей Татарстана и Казани предупредили об ухудшении погодных условий ночью и утром 8 января.

В республике с 4 по 9 января объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Из-за сильных морозов в Казани начали отменять массовые культурные мероприятия.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин