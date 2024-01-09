Вышедший в прокат 1 января фильм «Холоп 2» собрал более 2,5 млрд рублей

Фото: скриншот от realnoevremya.ru

Фильм «Холоп 2» собрал в российском прокате с начала 2024 года более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС) Фонда кино.

Фильм «Холоп 2», снятый, как и оригинальная картина, режиссером Климом Шипенко, вышел в прокат 1 января.

Напомним, в конце декабря драму режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» признали лучшим российским сериалом по версии проекта «Кино Mail.ru».



В рейтинге лучших российских сериалов этого года следом за «Словом пацана» расположились триллер «Фишер» и биографический сериал «Шаляпин».

Согласно зрительским рейтингам, лучшим российским фильмом стал «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко. Картина собрала рекордные 7 млрд рублей, став самым успешным проектом отечественного кино. В топ-5 лучших российских фильмов вошли триллер «Кентавр», военная драма «Праведник», фильм «Вызов» и драма «Снегирь».

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Максим Кокунин