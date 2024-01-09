Сегодня в Казани -16 градусов и сильный ветер

Фото: realnoevremya.ru

Во вторник, 9 января, в Казани ожидается аномально холодная и облачная с прояснениями погода. Такой прогноз озвучили в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в столице республике прогнозируется от -14 до -16 градусов. Ветер юго-западный, западный 5—10 м/с. На дорогах гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -14 до -19 градусов. Ночью и утром в отдельных районах будет небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица.

Напомним, в республике с 4 по 9 января объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Из-за сильных морозов в Казани начали отменять массовые культурные мероприятия.



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Максим Кокунин