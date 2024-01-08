«Автодор» сообщил о высокой нагрузке на заправки трассы М-12

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В «Автодоре» сообщили о высокой нагрузке на заправочные комплексы на трассе М-12 «Восток» Москва — Казань и посоветовали гражданам заранее выбирать АЗС для дозаправки.

— Новогодние праздники подходят к концу. Все, кто выбрал для путешествий трассу М-12, начали возвращаться по домам, — написала пресс-служба госкомпании в своем официальном telegram-канале.

Водителям рекомендуется выезжать на дорогу с полным баком топлива, а во время заправки на одной из МФЗ, расположенных на М-12, соблюдать правило хорошего тона: сначала заправиться, переместить автомобиль на парковку и только после этого идти на перекус.

Вчера на новой трассе М-12 в сторону Москвы образовались массовые скопления автомобилей. Как рассказывали очевидцы, заправки оказались заполнены машинами, у которых заканчивается топливо. Ситуацию усугубляла морозная погода.

Напомним, федеральная трасса М-12 «Восток» была официально открыта до Казани 21 декабря — ее запустил президент России Владимир Путин. Новая автодорога обошлась госказне в 900 млрд рублей. Благодаря новой трассе М-12 время в пути от Москвы до Казани должно было сократиться вдвое: с 12 часов до 6,5 часа.



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Максим Кокунин