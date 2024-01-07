Икона «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя до 23 июня

Икона «Троица» Андрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя до праздника Троицы. Затем ее переместят в Троице-Сергиеву лавру, сообщили во время телетрансляции патриаршей Рождественской вечерни из главного храма России.

— Икона Живоначальной Троицы кисти преподобного Андрея Рублева была доставлена сюда 5 января, в канун рождественского сочельника, и будет пребывать в храме до дня Святой Троицы, или Пятидесятницы. Этот праздник в этом году выпадает на 23 июня, — заявил на телеканале «ТВ-Центр» ведущий трансляции, завкафедрой церковной истории Московской духовной академии Алексей Светозарский.

Он отметил, что на Троицу икона уже будет находиться в Троице-Сергиевой лавре.

Напомним, в июле РПЦ передала икону «Троица» Троице-Сергиевой лавре, договор о ее передаче утвердили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова. Патриарх Кирилл назвал утверждение договора о передаче «Троицы» историческим событием.



В мае этого года президент России Владимир Путин принял решение передать «Троицу» Русской православной церкви.

«Троица» — икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым в XV веке, самое знаменитое из его произведений и одна из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему. Является одной из самых прославленных русских икон.

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Галия Гарифуллина