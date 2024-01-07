Владимир Путин поздравил верующих с Рождеством

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Поздравление с Рождеством Христовым/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. Он пожелал им здоровья, успехов и благополучия.

— Поздравляю вас с Рождеством Христовым! Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надежной духовной, нравственной опорой общества, — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент России отметил вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий России в поддержку участников СВО, а также жителей Донбасса и Новороссии.

В канун праздника российский лидер побеседовал с членами семей военнослужащих — погибших участников СВО. После они вместе посетили рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа.



Напомним, жителей Татарстана с Рождеством Христовым поздравил раис республики Рустам Минниханов.

— Празднование Рождества Христова наполнено надеждами и стремлениями верующих к духовному возрождению, милосердию, добру и справедливости. Сегодня, в эпоху трудных испытаний, все это в полной мере востребовано в нашем обществе и находит отклик в сердцах граждан, вне зависимости от их национальности и вероисповедания, — подчеркнул он.



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Галия Гарифуллина