Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Рождеством Христовым

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Рождеством Христовым.

— Празднование Рождества Христова наполнено надеждами и стремлениями верующих к духовному возрождению, милосердию, добру и справедливости. Сегодня, в эпоху трудных испытаний, все это в полной мере востребовано в нашем обществе и находит отклик в сердцах граждан, вне зависимости от их национальности и вероисповедания, — подчеркнул раис Татарстана.



По его словам, Рождество Христово — «это не только великий церковный, но и яркий семейный праздник, подчеркивающий важность заботы о родных и близких». Глава республики подчеркнул, что особое значение это приобретает «в Год семьи, целями которого объявлена популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение традиционных семейных ценностей».

В своем поздравлении Минниханов обратил внимание, что прошедший год в республике был отмечен важными событиями в православной жизни, главным из которых, по его мнению, стало празднование 300-летнего юбилея Казанской духовной семинарии.

Раис Татарстана напомнил, что итоги последних лет развития в этом году подвели на представительном V Форуме православной общественности РТ, который прошел в Казани.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Надеюсь, что наступивший 2024 год также будет богатым на добрые дела и поступки, наполнит нашу жизнь новыми духовными радостями и свершениями. Желаю вам светлого рождественского настроения, счастья, добра и благополучия! — пожелал татарстанцам Рустам Минниханов.



В Татарстанской митрополии уже анонсировали служения митрополита Кирилла в Рождественский сочельник и в праздник Рождества Христова. Мероприятия пройдут в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери.

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Илина Хакимова