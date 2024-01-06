Россияне будут участвовать в турнирах развития УЕФА в этом году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Юниорские сборные России станут участниками турниров развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2024 году, сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

— В этом году мы примем участие в турнирах развития УЕФА. Надеюсь, что в двух. Первый пройдет в Турции с участием сборных среди игроков до 15 лет, мы ждем подтверждения от УЕФА, — цитирует его ТАСС.

В прошедшем году юниорские сборные России участвовали в трех турнирах развития УЕФА. Один из них состоялся в Волгограде — Россия принимала соревнование впервые. В июле президент РФС Александр Дюков заявил, что организация договорилась с УЕФА о проведении в стране турниров развития.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций не включил российскую сборную в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25. В ней примут участие 54 сборные. Турнир — часть отбора на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах, объяснив это ситуацией на Украине.

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Галия Гарифуллина