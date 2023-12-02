УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил российскую сборную в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25, сообщает пресс-служба УЕФА.



Лига наций проводится с 2018 года. В розыгрыше Лиги сезона-2024/25 примут участие 54 сборные. Турнир — часть отбора на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах, объяснив это ситуацией на Украине.

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Маргарита Головатенко