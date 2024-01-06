В Иннополисе состоится встреча 10 министров связи и ИТ стран БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2024 году в Иннополисе пройдет встреча 10 министров связи и ИТ стран-участниц БРИКС. Об этом сообщил бывший министр связи России и один из основателей Иннополиса Николай Никифоров в своем telegram канале.

Он отметил, что для него было честью собрать в 2015 году первую в истории встречу министров связи и ИТ стран БРИКС. Тогда в ней приняли участие представители пяти стран, входивших в объединение.

— В 2024 году БРИКС стал больше. Теперь это 10 стран. И Россия снова страна-председатель. Принимать 10 министров в Иннополисе — большая честь и большая ответственность. Спасибо руководству страны и республики (и отдельно Минцифры России!) за поддержку этого предложения. Обещаем интересную повестку и теплый прием! — заявил Никифоров.

Напомним, в октябре этого года в Казани планируют организовать саммит БРИКС. Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили готовность оказать поддержку России во время мероприятия. Площадкой для проведения встречи глав МИД стран БРИКС выбрали Нижний Новгород.



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Галия Гарифуллина