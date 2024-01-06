Шестерых пострадавших при обстрелах Белгорода выписали из больниц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Шесть человек, получивши ранения во время обстрелов Белгорода, выписали из больниц 5 января. Об этом сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram канале.

Он добавил, что один человек получил травму в Шебекино.

Гладков отметил, что сейчас в лечебных учреждениях Москвы и Белгорода находятся 69 жителей области, пострадавших от обстрелов. Также он рассказал, что в Белгороде возобновляют курсов по оказанию срочной доврачебной помощи.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Белгород подвергается массированным атакам ВСУ с 30 декабря. Число жертв атаки превысило 24 человека. По обновленной информации, в больницах Москвы и Белгородской области находится 74 раненых, 20 человек в реанимации столицы России. 31 декабря Украина выпустила 194 снаряда по Белгородской области. Власти Москвы выразили готовность оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом.

2 января ВСУ трижды за день обстреляли Белгород. В результате инцидента погиб водитель автомобиля, рядом с которым разорвался снаряд. Ночью на 5 января над Белгородской областью отечественные силы ПВО уничтожили 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», запущенных Вооруженными силами Украины.



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Галия Гарифуллина