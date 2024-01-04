«Нефтехимик» вырвал победу у «Лады» в матче чемпионата КХЛ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Хоккейный клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска одержал победу над «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла дома у нижнекамцев.



Счет составил 4:3 в пользу нижнекамской команды.



«Нефтехимик» сумел забить «Ладе» победный гол за пару секунд до завершения овертайма. Александр Дергачев заработал вбрасывание в зоне противника, Владимир Брюквин сделал передачу на дальнюю штангу, где шайбу в ворота уже отправил Жан-Себастьян Деа.

У гостей отличились Андрей Алтыбармакян (27, 42) и Трой Джозефс (18).

В конце декабря нижнекамцы два раза подряд обыграли ХК «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги во Владивостоке. Первый раз игра закончилась со счетом 4:3, второй матч — 5:2.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова