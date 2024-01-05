Избирательный штаб Путина получил подписи из 19 регионов России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В избирательный штаб кандидата в президенты России, действующего лидера РФ Владимира Путина поступили подписи в его поддержку из 19 регионов страны. Об этом сообщила пресс-секретарь штаба Александра Суворова.

Она уточнила, что сбор продолжается. Остается еще 69 регионов.

Так, в пятницу, 5 января, документы в штаб доставили: Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская и Ленинградская области, приводит список «РИА Новости».

На прошлой неделе сообщалось, что по всей России ранее уже было собрано более полумиллиона подписей в поддержку Путина. Сбор подписей начался 23 декабря.

Напомним, по закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тысяч подписей. При этом на каждый регион РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей.

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. Первым подал в ЦИК России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец.

22 декабря в Казани открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина. Он расположился в здании ДОСААФ.

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Илина Хакимова