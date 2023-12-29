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«Нефтехимик» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

15:08, 29.12.2023
«Нефтехимик» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, игра завершилась счетом 3:4 в пользу казанцев.

У нижнекамцев отличились Егор Корбит, Никита Сетдиков и Андрей Белозеров. Три результативные передачи отдал Александр Дергачев. Голы в составе «Адмирала» забили Дмитрий Бучельников, Александр Шевченко и Павел Шэн.

«Нефтехимик» набрал 41 очко в 45 матчах, клуб занимает десятое место в таблице «Востока». «Адмирал» находится на 11-й строчке с 37 баллами в 43 играх.

Следующая игра «Нефтехимика» и «Адмирала» состоится 30 декабря.

27 декабря ХК «Нефтехимик» уступил «Амуру» в домашнем матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ. Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:2.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан
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