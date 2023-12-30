«Нефтехимик» во второй раз за два дня обыграл «Адмирал» во Владивостоке
«Нефтехимик» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги во Владивостоке, счет игры составил 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).
На пятой минуте в большинстве открыл счет нападающий «Адмирала» Даниил Гутик. Вскоре форвард Жан-Себастьен Ди забросил ответную шайбу гостей.
Команды обменялись голами во втором периоде: Гутик оформил дубль, у нижнекамцев оформил дубль Андрей Белозеров.
В концовке игрового отрезка гости вышли вперед усилиями Белозерова, оформившего дубль. В третьем периоде в составе «Нефтехимика» отличились Григорий Селезнев и Дмитрий Соколов.
Накануне «Нефтехимик» одержал победу над «Адмиралом» в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 3:4.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым