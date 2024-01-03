За сутки на дорогах Казани задержали восьмерых водителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани во вторник, 2 января, задержали восемь водителей. У шестерых автомобилистов выявили признаки алкогольного опьянения, еще у двоих не было право управлять транспортным средством, рассказали в Госавтоинспекции города.

Еще восьмерых человек заподозрили в совершении преступлений. Их доставили в отделы полиции.

За прошедшие сутки в столице республики произошло 96 ДТП. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первый день 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Татарстана выявили 59 пьяных водителей. Из них 13 попались в руки сотрудников ГИБДД в Казани.

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Айрат Назипов