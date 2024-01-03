Сегодня в Казани гололедица и до -17 градусов

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду, 3 января, в Казани ожидается облачная погода с небольшим снегом и местами метелью. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в столице Татарстана прогнозируется от -15 до -17 градусов. Ветер северо-восточный 5—10 м/с, местами порывами до 13 м/с. На дорогах будет гололедица.

В целом по республике ожидается от -13 до -18 градусов. В южных и восточных районах температура воздуха будет варьироваться от -7 до -12 градусов. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.



realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Накануне в Казани из-за морозов отменили новогодние мероприятия. Так, не состоялась новогодняя программа, запланированная на 16:00 в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана. По аналогичной причине отменили мероприятия в парке «Крылья Советов» и у казанской «Чаши».

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Айрат Назипов