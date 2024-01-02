Турция не будет спешить принимать Швецию в НАТО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Турецкие власти не будут спешить с ратификацией протокола о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в законодательном органе в стране.

— Нам спешить некуда. Есть взаимосвязанные процессы, мы будем следить. Давления на нас по каким-либо срокам нет и не может быть, — объяснил источник.

Конкретная дата по ратификации членства Швеции в НАТО на голосовании в Генеральной Ассамблее Великого национального собрания Турции пока не определена.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце декабря Комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Окончательный вердикт по этому вопросу должна принять Генеральная Ассамблея. Вопрос будет решаться на голосовании.

10 июля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО. Позднее глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун объяснял поддержку географического расширения НАТО желанием обеспечить стабильность и безопасность в мире.

В октябре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.



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Айрат Назипов