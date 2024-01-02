При аварии с участием самолета в Токио погибли пять человек

В Токио при столкновении военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии и пассажирского лайнера погибли пять сотрудников береговой охраны. Об этом сообщает телеканал NHK.

Еще один член экипажа DHC-8 смог выбраться из горящего самолета. Мужчину доставили в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние пилота как тяжелое.

Никто из 367 пассажиров лайнера компании JAL не пострадал.

Сегодня сообщалось о столкновении двух бортов в Японии. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.

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Айрат Назипов