В аэропорту Токио загорелся пассажирский самолет

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Раньше всех. Ну почти.»/t.me

В токийском аэропорту загорелся пассажирский самолет авиакомпании Japan Airlines. Об этом сообщает телеканал NHK.

Как указывают в японских СМИ, борт мог столкнуться с самолетом береговой охраны над Токио. На месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, всех пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать. На борту находилось 367 человек.

В начале декабря в Бурятии при взлете грузового самолета Ту-204 загорелся двигатель. Борт совершил экстренную посадку. В самолете находились пять членов экипажа, никто не пострадал. Пожар удалось потушить.



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Айрат Назипов