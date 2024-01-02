Камила Валиева рассказала о реакции фанатов на номер под песню из «Слово пацана»

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов (архив)

Уроженка Казани, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева рассказала, что публика очень позитивно оценила ее показательный номер на чемпионате России — 2024. Спортсменка выступила под саундтрек на татарском языке «Пыяла» из сериала «Слово пацана».

— Номер мне очень понравился, считаю, что он правда получился. Резонанса, конечно, ожидала, потому что любой наш номер, любая наша программа делается для зрителей, и, естественно, мы ждем откликов, а иначе зачем? На самом деле получила очень много приятных слов, — сказала она в интервью «РИА Новости».

По ее словам, такую идею Этери Тутберидзе совместно озвучили тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз и она сама.

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов (архив)

Свой номер Камила Валиева начала в наушниках. Первые 40 секунд она кружила на льду под разную музыку, но при включении популярной песни дуэта «Аигел» она сняла наушники и закончила выступление под эту музыку. Номер фигуристки зрители увидели 24 декабря.

В начале декабря трек «Пыяла» возглавил мировой рейтинг приложения распознавания музыки Shazam. На первом месте саундтрек продержался около месяца.

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Айрат Назипов