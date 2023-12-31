Минобороны: Россия нанесла удары по центрам принятия решений в Харькове в ответ на обстрел Белгорода

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российские войска нанесли удары по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове в ответ на террористический акт ВСУ с использованием реактивных систем залпового огня по Белгороду. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что «Вооруженные Силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре».



— Вчера ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня по городу Белгороду, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети. В ответ на данный террористический акт Вооруженными Силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом, — говорится в сообщении.

Так, высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и исполнении атак по Белгороду. Помимо них в здании находилось около 200 иностранных наемников, которых, как сообщают в Минобороны России, «планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории РФ».



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Помимо этого ракетными ударами были поражены: здание службы безопасности Украины по Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор», филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, базы горючего в Харькове и Запорожье.

— Кроме того, нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наемников общей численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в населенных пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в Донецкой Народной Республике, — добавили в российском ведомстве.



Белгород был атакован вчера. Изначально сообщалось, что из-за обстрела погибли девять взрослых и один ребенок, пострадали 45 человек, из них — четыре ребенка. К сегодняшнему дню стало известно, что число жертв достигло 24 человек.



Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по Белгороду.

Власти Москвы готовы оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова