Дальняя авиация ВКС России получит новейшие самолеты

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Дальняя авиация ВСК России получит в этом году самолеты на новых принципах с новыми качествами. Об этом рассказал командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

— У нас большой план по модернизации и получению новой авиационной техники на следующий год. Это будут совершенно новые самолеты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами, — опубликованы его слова на сайте Минобороны.

Основными задачами для дальней авиации на 2024 год остаются поддержание высокого уровня боевой готовности, исправности авиационной техники и вооружения и освоение новой и модернизированной боевой техники, объяснил собеседник.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Российские вооруженные силы в прошлом году получили 250 самолетов и вертолетов, 57 надводных кораблей, а также 617 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки.

В 2023 году армейская авиация ВКС России получила ряд новых вертолетов. В их числе самый тяжелый серийный вертолет в мире — модернизированный Ми-26Т2В.

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Айрат Назипов