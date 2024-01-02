В новогоднюю ночь в Казани родились 29 детей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В ночь с 31 декабря на 1 января в Казани родились 29 детей: 14 девочек и 15 мальчиков. Такие данные приводит Управлении здравоохранения города Минздрава Татарстана.

Первый ребенок родился в казанском роддоме в 05.16. Вес девочки — 2,9 кг.

В первый день 2024 года в Татарстане появились на свет 60 детей: 32 мальчика и 28 девочек. Первенцем стал мальчик весом 3 925 граммов и ростом 56 сантиметров, родившийся в 00:40. Роды приняли медики Камского детского медицинского центра.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В прошлом году в Казани первый в 2023 году ребенок родился в 00.01. Новорожденный мальчик весил 2,8 кг.

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Айрат Назипов