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В Татарстане в новом году появились на свет 60 детей

04:27, 02.01.2024
В Татарстане в новом году появились на свет 60 детей
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В новом 2024 году в Татарстане появились на свет 60 детей, сообщил раис республики Рустам Минниханов.

Первенцем стал мальчик весом 3 925 граммов и ростом 56 сантиметров, родившийся в 00:40. Роды приняли медики Камского детского медицинского центра.

Всего родились 32 мальчика и 28 девочек.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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