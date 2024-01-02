В Татарстане в новом году появились на свет 60 детей
В новом 2024 году в Татарстане появились на свет 60 детей, сообщил раис республики Рустам Минниханов.
Первенцем стал мальчик весом 3 925 граммов и ростом 56 сантиметров, родившийся в 00:40. Роды приняли медики Камского детского медицинского центра.
Всего родились 32 мальчика и 28 девочек.
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