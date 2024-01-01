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Татарстанцев предупредили о метели и похолодании до -30 градусов

14:48, 01.01.2024 1
Татарстанцев предупредили о метели и похолодании до -30 градусов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жителей Татарстана и Казани предупредили об ухудшении погодных условий во вторник, 2 января.

Согласно информации Гидрометцентра по республике, на территории Татарстана и его столицы местами ожидаются:

  • ночью и утром понижение температуры воздуха до -25..-30 градусов (в Казани до -25..-27 градусов);
  • днем в отдельных районах метель с видимостью 1—2 км.

Татарстанцев предупреждали о сильном ухудшении погодных условий в новогоднюю ночь.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:12
    хорошо что выходные, не надо на работу и учебу
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