Татарстанцев предупредили о метели и похолодании до -30 градусов
Жителей Татарстана и Казани предупредили об ухудшении погодных условий во вторник, 2 января.
Согласно информации Гидрометцентра по республике, на территории Татарстана и его столицы местами ожидаются:
- ночью и утром понижение температуры воздуха до -25..-30 градусов (в Казани до -25..-27 градусов);
- днем в отдельных районах метель с видимостью 1—2 км.
Татарстанцев предупреждали о сильном ухудшении погодных условий в новогоднюю ночь.
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