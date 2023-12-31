Татарстанцев предупредили о сильной метели, ветре и гололедице в новогоднюю ночь
Татарстанцев предупредили о сильном ухудшении погодных условий, начиная с вечера 31 декабря и до утра 1 января. Об этом уведомили в Гидрометцентре республики.
Так, в новогоднюю ночь в республике ожидаются:
- сильный снег, мокрый снег; налипание мокрого снега;
- метель и ухудшение видимости в явлениях менее 1000 м;
- сильный ветер порывами 15—17 м/с;
- на дорогах сильная гололедица, снежные заносы.
Накануне жителей республики и Казани предупреждали, что 31 декабря местами ожидаются сильный и мокрый снег, а еще метель. Порывы ветра сегодня могут достигать 15 м/с. На дорогах — сильный гололед, возможно налипание мокрого снега и образование снежных заносов.
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