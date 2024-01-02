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Сегодня в Казани небольшой снег и до -22 градусов

06:20, 02.01.2024
Сегодня в Казани небольшой снег и до -22 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани во вторник, 2 января, облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, сообщает Гидрометцентр по Татарстану.

Ветер северо-восточный 5—10 м/с, местами порывами до 13 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -20 до -22 градусов. На дорогах гололедица.

В целом по республике температуры могут опуститься до -27 градусов утром и вечером, при прояснениях до -30. Днем максимальная температура составит -15..-20 градусов, в северных районах до -23. Ожидается небольшой снег, в отдельных районах метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5—10 м/с.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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