Сегодня в Казани небольшой снег и до -22 градусов
В Казани во вторник, 2 января, облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, сообщает Гидрометцентр по Татарстану.
Ветер северо-восточный 5—10 м/с, местами порывами до 13 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -20 до -22 градусов. На дорогах гололедица.
В целом по республике температуры могут опуститься до -27 градусов утром и вечером, при прояснениях до -30. Днем максимальная температура составит -15..-20 градусов, в северных районах до -23. Ожидается небольшой снег, в отдельных районах метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5—10 м/с.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым