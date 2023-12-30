Татарстанцев предупредили о метели и гололеде 31 декабря

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане и Казани днем 31 декабря местами ожидаются сильный и мокрый снег, а еще метель, сообщили в Гидрометцентре по республике.



Порывы ветра в воскресенье могут достигать до 15 м/с. На дорогах будет сильный гололед, возможно налипание мокрого снега и образование снежных заносов.

Специалисты Гидрометцентра предупредили об ухудшении видимости до 1 км из-за снега и метели, а из-за тумана - 500 метров и менее.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды 30 декабря. В республике местами был туман, сильный снег, в том числе мокрый снег. На дорогах — снежные заносы.

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Маргарита Головатенко