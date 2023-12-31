Переговоры о зоне свободной торговли между Египтом и ЕАЭС находятся на завершающей стадии

Фото: realnoevremya.ru/Галия Гарифуллина

Переговоры о создании зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) находятся на завершающей стадии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на торгового представителя России в Египте Алексея Теваняна.

— Заключение соглашения о свободной торговле между Египтом и ЕАЭС упростит доступ нашим товарам на египетский рынок. Переговоры по зоне свободной торговли находятся на завершающей стадии, — сказал он.

В сентябре Каир выразил готовность активно принимать участие в работе группы БРИКС, в состав которой Египет официально войдет уже с 1 января 2024 года.

По словам министра иностранных дел страны Самеха Шукри, «Египет рассчитывает играть активную роль в БРИКС, чтобы отстаивать интересы и чаяния государств Юга, на которые приходится около 30% глобальной экономики».



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Максим Кокунин