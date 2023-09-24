Египет выразил готовность активно участвовать в работе БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Каир выразил готовность активно принимать участие в работе группы БРИКС, в состав которой Египет официально войдет уже с 1 января 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел страны Самех Шукри, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

— Египет рассчитывает играть активную роль в БРИКС, чтобы отстаивать интересы и чаяния государств Юга, на которые приходится около 30% глобальной экономики, — сказал Шукри.

Министр выразил мнение, что «пора прекратить монополию крупных держав принимать решения, поскольку они не учитывают интересы развивающихся стран». В этой связи он также призвал расширить представительство Африки в основных органах Организации Объединенных Наций и предоставить два места африканским государствам в Совете Безопасности.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Он обратил внимание, что сейчас все живут «во взаимозависимом мире, и безопасность каждого государства зависит от безопасности всех стран».

Шукри также добавил, что Египет «вместе со своими африканскими и арабскими соседями создали контактную группу, чтобы найти пути урегулирования кризиса между Украиной и Россией», передает его слова ТАСС.

Помимо Египта в состав БРИКС с 2024 году также войдут Аргентина, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Следующий саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года, однако конкретные даты пока не согласованы.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова