Трое челнинцев обокрали жителей Крайнего Севера на 14,5 млн рублей

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Якутии завели уголовное дело на трех жителей Набережных Челнов, обманувших 128 жителей Крайнего Севера в общей сложности на 14,5 млн рублей, сообщает МВД Якутии.



По данным МВД, дистанционным мошенничеством промышлял 41-летний житель Челнов, который привлек к махинациям еще троих горожан. Внушительную сумму с помощью мошенничества они заработали за три года.

Организатор представлялся продавцам личных товаров в интернете бухгалтером заинтересованной организации, после чего подключал для «оформления сделки» своего подельника. Тот, в свою очередь, выманивал у продавцов реквизиты банковских карт и пароли подтверждения транзакций.

Арестантам вынесут приговор в Набережных Челнах. Материалы передали в суд. Следователи предъявили организатору схемы 127 эпизодов мошенничества, а его помощникам — 52 и 7 эпизодов. Четвертого сообщника объявили в федеральный розыск как скрывающегося от следствия. Сейчас фигуранты находятся под стражей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Казани предстанут перед судом по обвинению в краже и мошенничестве. Они действовали дистанционно. На скамье подсудимых оказались шесть человек. Помимо жителей Казани, уголовное дело завели на жителей других регионов. От рук обвиняемых пострадали 11 россиян. Общий ущерб превысил 15,4 миллиона рублей.



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Маргарита Головатенко