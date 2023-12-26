Казанцев будут судить по обвинению в мошенничестве на 15 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Жители Казани предстанут перед судом по обвинению в краже и мошенничестве. Они действовали дистанционно.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, на скамье подсудимых — 6 человек. Помимо жителей Казани, уголовное дело завели на жителей других регионов.

По версии следствия, трое жителей Хабаровска искали людей, готовых за вознаграждение оформить на свое имя банковские карты в различных кредитных учреждениях, а также подключить к ним услугу дистанционного обслуживания.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Полученные таким образом дебетовые и сим-карты, а также специально приобретенные мобильные телефоны фигуранты направляли соучастникам, находившимся в городе Казани. Те, в свою очередь, сообщали другим участникам организованной группы сведения о реквизитах банковских карт для зачисления на лицевые счета средств, похищаемых дистанционным способом, а также контролировали поступление денег, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

От рук обвиняемых пострадали 11 россиян. Общий ущерб превысил 15,4 миллиона рублей.

За последний месяц мошенники стали активнее использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками операторов мобильной связи. Жалобы на подобные звонки в декабре увеличились на 30%.

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Айрат Назипов