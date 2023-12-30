На трассе М-7 «Волга» в Татарстане насмерть сбили пешехода

В Менделеевском районе Татарстана на 22 км автодороги М-7 «Волга», подъезд к городам Ижевск, Пермь сбили пешехода, сообщили в ГИБДД региона.



Женщина-водитель (1955 года рождения) автомобиля Lada , по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость и наехала на пешехода 1958 года рождения. Пешеход находился на проезжей части без световозвращающих элементов.

В результате пешеход от полученных травм скончался на месте.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, возвращавшийся в Уфу из командировки, пострадал в ДТП, в этой аварии погибли двое. ДТП случилось на трассе Бирск — Тастуба — Сатка. Двое погибших — водитель и пассажирка Lada Largus.



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Маргарита Головатенко