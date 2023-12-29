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Министр здравоохранения Башкирии попал в смертельное ДТП

16:05, 29.12.2023
Министр здравоохранения Башкирии попал в смертельное ДТП
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, возвращавшийся в Уфу из командировки, пострадал в ДТП, в этой аварии погибли двое, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минздрава региона.

Как сообщает Mash, авария случилась на трассе Бирск — Тастуба — Сатка. Двое погибших — водитель и пассажирка Lada Largus.

По данным telegram-канала, Рахматуллин находился в Toyota Camry. Он получил перелом ключицы и закрытую черепно-мозговую травму. Он возвращался в Уфу из рабочей поездки. Чиновника, его помощника и водителя госпитализировали.

27 декабря в Мордовии произошла серьезная авария с участием кареты скорой помощи на трассе в Краснослободском районе. В результате аварии пострадали три человека. Их доставили в Краснослободскую ЦРБ.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть Башкортостан
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