Министр здравоохранения Башкирии попал в смертельное ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, возвращавшийся в Уфу из командировки, пострадал в ДТП, в этой аварии погибли двое, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минздрава региона.

Как сообщает Mash, авария случилась на трассе Бирск — Тастуба — Сатка. Двое погибших — водитель и пассажирка Lada Largus.

По данным telegram-канала, Рахматуллин находился в Toyota Camry. Он получил перелом ключицы и закрытую черепно-мозговую травму. Он возвращался в Уфу из рабочей поездки. Чиновника, его помощника и водителя госпитализировали.

27 декабря в Мордовии произошла серьезная авария с участием кареты скорой помощи на трассе в Краснослободском районе. В результате аварии пострадали три человека. Их доставили в Краснослободскую ЦРБ.

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Маргарита Головатенко