В России продлили запрет на вывоз патронов и гильз до конца 2025 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России продлили запрет на вывоз патронов и гильз до конца 2025 года, сообщает пресс-служба Кабмина.



Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства. К вывозу запрещаются патроны для гражданского и служебного нарезного оружия, а еще гильзы для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров.

Запрет не распространяется на патроны и гильзы, которые обеспечивают деятельность российских Вооруженных сил и других войск, воинских формирований.

Ограничение ввели в мае 2023 года, оно действовало до конца года.

С 30 марта в России вступили в силу изменения в законе «Об оружии». Как это коснулось владельцев оружия или тех, кто хочет получить лицензию на право владения им, а у кого лицензию могут аннулировать, рассказал начальник отдела по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Татарстану майор полиции Рамиль Камалиев. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко