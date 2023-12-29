Представители 140 стран проявляют интерес к «Играм будущего», которые пройдут в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Представители 140 стран проявляют интерес к «Играм будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году. Некоторые из них приняли участие на тестовых играх, прошедших в октябре, в программе «Наблюдатель».

По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, восемь стран уже заявили о желании провести у себя «Игры будущего».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Сегодня восемь стран рассматривают возможность проведения у себя Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», а кто станет правопреемником, станет известно после того, как завершится наш турнир в Казани, — цитирует «РИА Новости» слова Чернышенко.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о международном мультиспортивном турнире «Игры будущего», который пройдет в следующем году пройдет в столице Татарстана. Также он пригласил на церемонию открытия турнира лидеров стран СНГ. Ранее российский лидер заявлял, что ожидает активного участия стран Содружества независимых государств в «Играх будущего» и «Играх дружбы».



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Илина Хакимова