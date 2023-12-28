В России разрешили выпускать аналог датского препарата для диабетиков «Оземпик»

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Компания «Герофарм» получила от правительства России принудительную лицензию на препарат от диабета «Семавик», который является аналогом датского препарата «Оземпик». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

— «Герофарм» в течение одного года сможет выпускать препарат с семаглутидом без согласия владельца патентов, — сказано в сообщении компании.

Российские аптеки смогут получить отечественный препарат уже в этом году. Первая партия составит около 250—300 тысяч упаковок.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В конце марта этого года стало известно, что датская компания Novo Nordisk будет поставлять в Россию препарат для диабетиков «Оземпик» только до декабря 2023 года. Компания уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок на территорию страны в ноябре 2022 года.



В октябре в России зарегистрировали аналог «Оземпика». Препараты с содержанием семаглутида, в числе которых «Семавик», являются одной из наиболее перспективных групп сахароснижающих препаратов. Они применяются в первую очередь при сахарном диабете второго типа. Также лекарственные средства с данным действующим веществом используют при наличии избыточной массы тела и ожирении по назначению медицинских специалистов.

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Айрат Назипов