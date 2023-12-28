В России разрешили выпускать аналог датского препарата для диабетиков «Оземпик»
Компания «Герофарм» получила от правительства России принудительную лицензию на препарат от диабета «Семавик», который является аналогом датского препарата «Оземпик». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.
— «Герофарм» в течение одного года сможет выпускать препарат с семаглутидом без согласия владельца патентов, — сказано в сообщении компании.
Российские аптеки смогут получить отечественный препарат уже в этом году. Первая партия составит около 250—300 тысяч упаковок.
В конце марта этого года стало известно, что датская компания Novo Nordisk будет поставлять в Россию препарат для диабетиков «Оземпик» только до декабря 2023 года. Компания уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок на территорию страны в ноябре 2022 года.
В октябре в России зарегистрировали аналог «Оземпика». Препараты с содержанием семаглутида, в числе которых «Семавик», являются одной из наиболее перспективных групп сахароснижающих препаратов. Они применяются в первую очередь при сахарном диабете второго типа. Также лекарственные средства с данным действующим веществом используют при наличии избыточной массы тела и ожирении по назначению медицинских специалистов.
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