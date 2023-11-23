Казанский авиазавод «Туполева» начнет поставку Ту-214 авиакомпаниям в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (филиал АО «Туполев») планирует начать поставку самолетов Ту-214 авиакомпаниям в 2024 году, сообщил «Интерфаксу» представитель авиазавода.



— С рядом будущих эксплуатантов заключены соглашения о намерениях и твердые контракты. Сроки поставки, согласно контрактам, начинаются с 2024 года, — сказал он.

По словам представителя, в поставках заинтересованы авиакомпании «Аэрофлот», Red Wings и татарстанская «ЮВТ Аэро».

Ту-214 — среднемагистральный пассажирский самолет. Он вмещает до 210 пассажиров. Максимальная дальность полета — 6,5 тыс. км.

В условиях западных санкций против России, ограничивших поставки самолетов Boeing и Airbus, планируется наладить серийное производство Ту-214. Прогнозируемый объем производства Ту-214 к 2025 году составит 10 машин в год. С 2027 года целевой объем производства должен достичь 20 самолетов ежегодно.



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Маргарита Головатенко