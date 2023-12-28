Акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за III квартал 2023 года в размере 35,17 рубля на акцию

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Акционеры ПАО «Татнефть» 28 декабря утвердили дивиденды за третий квартал 2023 года в размере 35,17 рубля на акцию (по итогам девяти месяцев — 62,71 рубля/акция, с учетом выплаченных за I полугодие 27,54 рубля), сказано в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов за третий квартал направят 81,8 млрд рублей. По итогам девяти месяцев с учетом уже выплаченных за первое полугодие — 145,8 млрд рублей.

Обсуждение вопроса о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года должно было состояться на внеочередном собрании акционеров 22 декабря, однако оно не состоялось из-за отсутствия кворума. Собрание перенесли на 28 декабря.

На заседании 28 ноября совет директоров ПАО «Татнефть» принял бюджет на 2024 год и утвердил бюджет на декабрь этого года. На заседании совета директоров «Татнефти» были рассмотрены итоги исполнения бюджета за январь — сентябрь 2023 года, а также итоги финансово-хозяйственной деятельности группы за этот же период.



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Маргарита Головатенко