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Внеочередное собрание акционеров «Татнефти» по дивидендам не состоялось из-за отсутствия кворума

13:59, 25.12.2023
Внеочередное собрание акционеров «Татнефти» по дивидендам не состоялось из-за отсутствия кворума
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» не состоялось в пятницу, 22 декабря, по причине отсутствия кворума, сообщает компания.

Собрание перенесли на 28 декабря. В повестке стоит обсуждение вопроса о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года.

Совет директоров ПАО «Татнефть» на заседании 28 ноября принял бюджет на 2024 год и утвердил бюджет на декабрь этого года. На заседании совета директоров «Татнефти» были рассмотрены итоги исполнения бюджета за январь — сентябрь 2023 года, а также итоги финансово-хозяйственной деятельности группы за этот же период.

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Маргарита Головатенко
БизнесПромышленностьНефтьНефтехимия Татарстан
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