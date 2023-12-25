Внеочередное собрание акционеров «Татнефти» по дивидендам не состоялось из-за отсутствия кворума
Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» не состоялось в пятницу, 22 декабря, по причине отсутствия кворума, сообщает компания.
Собрание перенесли на 28 декабря. В повестке стоит обсуждение вопроса о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года.
Совет директоров ПАО «Татнефть» на заседании 28 ноября принял бюджет на 2024 год и утвердил бюджет на декабрь этого года. На заседании совета директоров «Татнефти» были рассмотрены итоги исполнения бюджета за январь — сентябрь 2023 года, а также итоги финансово-хозяйственной деятельности группы за этот же период.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым