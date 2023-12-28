В ноябре в Татарстане выдали 13,30 тысячи POS-кредитов на 936 млн рублей

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ноябре 2023-го года Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему выданных POS-кредитов (кредитов, выдаваемых в торговых точках). Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Так, Татарстан занял в рейтинге 5-е место. Всего в республике было выдано 13,30 тыс. кредитов на 936 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первое место заняла Москва (27,09 тыс. кредитов на 2,95 млрд рублей), второе — Московская область (23,97 тыс. кредитов на 2,28 млрд рублей), третье — Санкт-Петербург (16,79 тыс. кредитов на 1,54 млрд рублей), четвертое — Краснодарский край (18,14 тыс. кредитов на 1,40 млрд рублей).

Всего в ноябре этого года по России в целом было выдано 421,69 тыс. POS-кредитов на 30,28 млрд рублей.

В целом объемы выдач новых POS-кредитов в ноябре упали на 16%, а количество — на 15% по сравнению с октябрем (тогда было выдано 498,30 тыс. кредитов на 36,22 млрд рублей).

Средний чек по товарным кредитам за месяц снизился на 1% (с 73 тыс. рублей до 72 тыс. рублей). В годовом отношении количество POS-кредитов сократилось на 25%, а объемы выросли на 3%, передает ТАСС.



Татарстан попал в топ-10 среди российских регионов по среднему размеру микрозайма в ноябре, заняв 8-е место. Однако средний размер микрозайма в республике сократился по сравнению с октябрем на 1,1% и составил 9,42 тысячи рублей.



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Илина Хакимова