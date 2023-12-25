Татарстан попал в топ-10 по среднему размеру микрозайма в ноябре

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ноябре 2023 года средний размер микрозайма в Татарстане сократился по сравнению с октябрем на 1,1% и составил 9,42 тысячи рублей. С этим показателем республика заняла 8-е место среди 30 российских регионов-лидеров России, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

В топ-5 по среднему размеру микрозайма в конце осени вошли Москва (11,4 тысячи рублей), Санкт-Петербург (10,64 тысячи), Московская область (10,26 тысячи), Ханты-Мансийский автономный округ (9,85 тысячи) и Ставропольский край (9,77 тысячи). Следом идут Краснодарский край и Ростовская область. Замыкают десятку регионов-лидеров Самарская и Новосибирская области.

Замыкает топ-30 итогам ноября Пермский край. Там средний размер «займа до зарплаты» в конце осени составил 8,41 тысячи рублей, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем месяце.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом, по данным 2 тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, сведения которых поступают в НБКИ, в ноябре 2023 года средний размер микрозайма составил 9,42 тысячи рублей. Это на 0,4% меньше, чем в октябре.

Напомним, по итогам ноября 2023 года Татарстан занял 6-е место в России по выдаче микрозаймов. В топ-5 вошли Москва, Московская область, Краснодарский край, Башкортостан и Свердловская область.



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Татьяна Демина