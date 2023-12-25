В Казани капитально отремонтируют дорогу по улице Нурихана Фаттаха

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Кировском районе Казани планируется капитальный ремонт дороги по улице Нурихана Фаттаха. На работы из бюджета Татарстана готовы направить почти 381,3 млн рублей.

Объем работ оценивается в 769 метров. Перед ними в апреле 2022 года провели инженерно-геодезические изыскания на участке от ул. Тансык до проспекта Заречье.

Согласно документации, начало участка трассы, на котором проведут капремонт, находится перекрестке ул.Нурихана Фаттаха и ул. Тансык. Ее конец расположен на перекрестке ул.Нурихана Фаттаха и проспекте Заречье.

Проектом предусмотрена установка на ремонтируемом участке остановки общественного транспорта с павильоном ожидания. Ее длина составит 20 метров, ширина — 3 метра.

скриншот realnoevremya.ru с документации к тендеру

Работы проведут по заказу ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Завершить их необходимо до 22 ноября 2024 года.



Напомним, в марте мэр Казани Ильсур Метшин анонсировал расширение дороги по ул. Нурихана Фаттаха, расположенной рядом с ЖК «Салават купере». Такой шаг он объяснил необходимостью «выравнивания транспортной нагрузки. На тот момент на реализацию проекта не было средств.



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Татьяна Демина